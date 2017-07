Sporting perde pela primeira vez na pré-época

Fabián Orellana, Rodrigo e Nacho Gil fizeram os golos da equipa espanhola

O Sporting perdeu, esta quinta-feira, pela primeira vez na pré-temporada. Depois de empatar com o Belenenses (1-1), ganhar ao Fenerbahçe (2-1), desta vez foi derrotado pelo Valência, por 3-0, em Renens, na Suíça.

Com oito jogadores no onze que na véspera tinham alinhado inicialmente, o Sporting denotou dificuldades para superar a bem organizada e experiente equipa do Valência. A equipa de Marcelino Toral adiantou-se no marcador aos 23', através do chileno Fabián Orellana e, cinco minutos depois, o antigo jogador do Benfica, Rodrigo, ampliou a vantagem.

Como se esperava, Jorge Jesus fez muitas alterações ao intervalo, a equipa continuou a evidenciar incapacidade para criar situações de perigo e, aos 68', num lance de génio, Nacho Gil fez um grande golo.

Até ao fim, não houve mais momentos dignos de registo. O próximo jogo de preparação do Sporting é já no próximo sábado, com o Basileia.