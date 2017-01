SAD do Sporting quer reforços em saldos

Negócios à semelhança do verificado com Coates, na época passada, mantendo opções de compra nas cedências, são desejados em Alvalade, para não comprometer a redução do orçamento de 70 milhões de euros.

A reformulação do plantel leonino no presente período de transferências está a ser preparada com todo o cuidado pela SAD liderada por Bruno de Carvalho, que pretende sobretudo reforçar-se com recurso a atletas cedidos por empréstimo, de preferência com uma opção de compra que possibilite a aquisição a título definitivo no futuro, ao que O JOGO apurou. Esta abordagem, à semelhança do que aconteceu, por exemplo, no ano transato com Sebastián Coates - cedido por empréstimo do Sunderland, tendo o Sporting uma opção de compra do central uruguaio de cinco milhões de euros -, deve-se à necessidade, por um lado, de não pôr em causa o objetivo de reduzir o orçamento de 70 milhões de euros que estava previsto para a temporada; por outro, de atenuar os erros de casting já cometidos no último defeso com a maioria dos 12 reforços contratados para o atual elenco.

Outra das vias que os responsáveis leoninos estão a procurar, analisando exaustivamente as opções de mercado, é o regresso de alguns elementos formados no clube que estão cedidos por empréstimo a outros emblemas, nos quais se têm destacado na primeira metade da temporada. É o caso de João Palhinha, médio-defensivo que evoluiu no Belenenses e que será integrado no plantel liderado por Jorge Jesus ainda na semana em curso. Também Domingos Duarte e Francisco Geraldes, como O JOGO oportunamente deu conta, estão em vias de regressar a Alvalade.

Escassa disponibilidade financeira e os erros de casting no defeso levam a outra abordagem ao mercado

As entradas desejadas pelos responsáveis leoninos passam por dois laterais, um para dada lado, um médio, um extremo e ainda um avançado, sendo que o médio-defensivo está assegurado e, no caso do defesa-central, Domingos Duarte está à espera de saídas de Alvalade. É aqui que surge a maior indefinição nos planos da SAD, pois são pelo menos 11 os jogadores que a sociedade admite negociar, mas nem todos têm suscitado interesse nos emblemas a que alguns, como Alan Ruiz, têm sido oferecidos.