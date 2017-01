Resgate forçado pode valer corte de relações

Um dia após o jogo da Taça da Liga, Gauld e Geraldes, que estavam cedidos ao V. Setúbal, receberam ordens para regressar de imediato à Academia. Decisão fere cooperação entre clubes.

m dia após a derrota que decretou a eliminação dos leões da Taça da Liga, o Sporting mandou regressar imediatamente à Academia André Geraldes e Ryan Gauld, que estavam cedidos ao V. Setúbal até junho, através de mensagem eletrónica enviada ao final da tarde, e tentou, sabe O JOGO, contrapor com os empréstimos de Mama Baldé, Fokobo e Elói, trio recusado pelos sadinos. O resgate pode representar um ponto final na cooperação desportiva e terá sido motivado por um clima de crescente crispação entre os clubes, que anteontem atingiu o ponto máximo.

A decisão do Sporting, segundo fonte leonina, foi tomada após elementos da sua comitiva terem sido "alvo de ameaças e ofensas por parte de dirigentes do Vitória", que terão ferido uma relação entre as partes que já não andava famosa desde a recusa de Fernando Oliveira, presidente dos vitorianos, de aceder à solicitação dos leões para a não utilização de Geraldes e Gauld no jogo da Taça de Portugal, a 14 de dezembro último: ambos foram titulares, sob a justificação de o pedido ter sido feito às 12h00 do dia do jogo. Uma alegada quebra da promessa do V. Setúbal de não acionar o montante previsto pelo mecanismo de solidariedade da FIFA na transferência de João Mário também terá contribuído para este desfecho.

Por seu lado, Fernando Oliveira lamentou o sucedido a O JOGO, mas remeteu um eventual corte de relações para futura reunião da Direção. "As relações entre os clubes vão ser analisadas e vamos tomar posição sobre o assunto", disse, lamentando uma decisão que considerou vingativa: "Após o jogo da Taça de Portugal, Jesus garantiu-me que os jogadores ficavam mais seis meses. Depois do jogo da Taça da Liga, um dirigente do Sporting fez a mesma garantia. Isto só pode ter sido vingança."