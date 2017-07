"Presumo que todos os sócios do Benfica tenham financiamento no combustível..."

Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, veio a público comentar as declarações de Luís Filipe Vieira sobre as claques do Benfica

Luís Filipe Vieira afirmou esta segunda-feira não ter conhecimento da existência de claques no Benfica, numa declaração que não demorou a suscitar reações. Num longo texto no Facebook, Nuno Saraiva acusa Luís Filipe Vieira de ser "a musa inspiradora da cartilha da mentira", e recorda um "processo-crime de 2009", em que o presidente do Benfica "intercedeu junto dos comandantes da PSP para que a vigilância policial junto das claques No Name Boys e Diabos Vermelhos fosse aliviada e fosse feita vista grossa aos artefacto pirotécnicos para que, e cito, os adversários "fiquem a conhecer o inferno da luz".

"Hoje, sem qualquer espécie de vergonha na cara, veio dizer, a pretexto da possibilidade de interdição do estádio da luz por ter sido decretada a nulidade do regulamento interno de segurança, que "nunca soube que o Benfica tinha claques". Vamos lá então repor a verdade. Vieira é abundantemente citado num processo-crime de 2009 como tendo intercedido junto dos comandantes da PSP para que a vigilância policial junto das claques No Name Boys e Diabos Vermelhos fosse aliviada e fosse feita vista grossa aos artefacto pirotécnicos para que, e cito, os adversários "fiquem a conhecer o inferno da luz". Em 2011, acompanhado por Rui Costa, esteve na festa de aniversário da claque No Name Boys , havendo aliás inúmeras fotografias suas ao lado do membro da claque suspeito do assassinato de Marco Ficini em Abril de 2017 junto ao estádio da luz, ato que, indecorosamente, nunca foi condenado pelo presidente do Benfica. Isto para já não falar desta imagem, entre muitas que existem, de Luís Filipe Vieira com um cachecol dos... No Name Boys", pode ler-se.

"Vieira diz também que a única coisa que existe no Benfica são "grupos organizados de sócios" que têm "as mesmas regalias" que ele próprio. Presumo, perante esta afirmação, que todos os sócios do Benfica, sem exceção, beneficiem de preços especiais e mais baratos quando vão ao futebol, que usufruam de financiamento de combustível sempre que queiram deslocar-se para apoiar a sua equipa nos jogos fora de casa e que todos tenham livre acesso ao estádio, antes da abertura de portas, para a colocação de faixas, tarjas e outros artefactos identificados com as claques", rematou.

Por fim, o diretor de comunicação do Sporting apela às autoridades para que "se faça cumprir os regulamentos e a lei".

"Se não fosse grave, a mentira de Vieira dava para rir. Mas estamos perante um insulto à inteligência das pessoas que só os acéfalos insistem em não querer ver. Esperemos que as autoridades a quem compete fazer cumprir os regulamentos e a lei se mantenham firmes naquele que é o seu papel, doa a quem doer", concluiu.