Pedro Silva: surpresa no estágio é para rodar e tem destino traçado

Estratégia passa por dar ao jovem guardião patamar que lhe permita evolução efetiva e futura.

Pedro Silva foi uma das boas notícias do Sporting no estágio que anteontem terminou em terras helvéticas, mas os leões estão há semanas a negociar o empréstimo do promissor guardião ao Tondela, segundo apurou O JOGO. O atleta de 20 anos é há muito desejado no emblema beirão, onde pode constituir alternativa ao titular Cláudio Ramos e tem perspetivas maiores, saindo da sombra de Rui Patrício, que, por ora, continua em Alvalade. Numa etapa inicial da planificação dos verdes e brancos para 2017/18, o jovem guarda-redes estava apontado a terceiro elemento para a baliza do elenco principal tal como o nosso jornal oportunamente informou, mas o empréstimo está mesmo a ser negociado, muito embora Jorge Jesus tenha tecido elogios ao atleta, ainda na Suíça. A estratégia passa agora por proporcionar outro contexto competitivo a Pedro Silva, de modo que possa voltar a Alvalade com um estofo que lhe permita lutar pela titularidade e não ficar entre terceiro elemento do plantel A e opção na equipa B dos leões.

Ao atuar em duas partidas do período de preparação no exterior, Pedro Silva destacou-se anteontem com uma boa prestação na sua estreia como titular, evitando que a sua equipa perdesse por números mais expressivos diante do Marselha, que os franceses venceram por 2-1, com intervenções decisivas a remate de Sari (5") e duas defesas consecutivas aos 90". O internacional sub-20 que acumulou 63 jogos pela equipa B do Sporting nas duas últimas épocas aproveitou a oportunidade que lhe foi dada na Suíça e granjeou outra visibilidade, mas o plano de cedência traçado mantém-se, faltando agora o acerto que confirme o ingresso temporário nos tondelense