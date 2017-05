Paulo Oliveira recusou a primeira proposta do Sporting

O central não ficou convencido com o salário colocado em cima da mesa e "obriga" a SAD a aumentar a parada para selar o prolongamento de um vínculo que termina em 2018/19

Titular no eixo da defesa nos últimos três jogos do campeonato, Paulo Oliveira tem ressurgido nas primeiras escolhas de Jorge Jesus e a sua "nova vida" com o leão ao peito levou a SAD a avançar com uma proposta de renovação do contrato do central, que já estava alinhavada desde o final da sua primeira temporada em Alvalade: 2014/15. Porém, de acordo com o que O JOGO apurou, o jogador recusou a primeira investida para prolongar o vínculo atual - que termina no final da época 2018/19 - por divergências a nível salarial.

O nosso jornal sabe que a SAD colocou em cima da mesa a possibilidade de o camisola 15 verde e branco passar a auferir 450 mil euros brutos anuais, valor claramente abaixo do pretendido pelo central, que desde a chegada ao Sporting recebe um salário em torno dos 250 mil euros brutos por ano. Essa mesma proposta contemplava um prolongamento de um a dois anos no atual contrato. Recorde-se que, em janeiro, o internacional português teve a possibilidade de sair para o futebol francês, face à escassa utilização na equipa verde e branca. O nosso jornal sabe que uma das propostas era proveniente do Nantes, equipa orientada por Sérgio Conceição, que à época avançou com uma proposta em torno dos 800 mil euros limpos para convencer Paulo Oliveira a mudar-se para o La Beaujoire, negociação gorada após nega dos leões.

Apesar de ter recuperado recentemente um lugar no onze inicial, muito à custa do momento menos bom de forma do habitual titular Rúben Semedo, o atual companheiro de Coates no eixo defensivo do Sporting não tem o seu futuro garantido em Alvalade. Lançado em apenas 19 jogos esta temporada, o jogador, independentemente de a renovação chegar ou não a bom porto, pode ser um dos sacrificados para abrir espaço ao reforço do quarteto defensivo, que também deve perder o contributo do "esquecido" Douglas.