Octávio Machado: a palavra que une e separa Pinto da Costa e Bruno de Carvalho

Octávio Machado comparou os presidentes de FC Porto e Sporting

Octávio Machado, antigo homem forte para o futebol do Sporting, falou sobre Pinto da Costa e Bruno de Carvalho, com elogios e críticas para os dois, quando questionado sobre o valor da palavra dos presidentes de FC Porto e Sporting.

"Pinto da Costa? O primeiro impacto é o que fica nas relações com as pessoas, é normal. Quando conheci o presidente do FC Porto, tinha um problema para resolver com o clube. Pinto da Costa falou-me sobre isso e eu contei o que se passava. Disse-lhe que poderia falar com a antiga direção para confirmar os factos. Ele respondeu que não era preciso falar com ninguém, que bastava a minha palavra. O problema ficou logo resolvido. Depois, perdeu-me com a palavra, quando jurou pela filha e afinal já tinha contrato com Mourinho", começou por dizer, em declarações à CMTV.

Quanto a Bruno de Carvalho, Octávio sublinhou que o presidente do Sporting foi "obrigado a cumprir" com que acordou. "Comigo, foi obrigado a cumprir. Cumpriu. Foi obrigado a cumprir com o que tinha resultado do nosso primeiro encontro. Nesse momento, senti que era um homem fragilizado, completamente, e que viu em Jorge Jesus uma tábua de salvação. Levou algum tempo a cumprir a palavra, mas cumpriu. Os dados começaram a aparecer e ele cumpriu", acrescentou.

Por fim, Octávio Machado destacou estar convicto de que Bruno de Carvalho vai "evoluir no futebol" com o passar do tempo, reconhecendo competência ao presidente dos leões.

"Não há nenhum presidente que nasça feito, que saiba tudo, muito menos se não vier do futebol. Acredito que Bruno de Carvalho vai crescer como presidente, vai ganhando sensibilidade e maior experiência. Tem um excelente conselheiro, Jorge Jesus, uma pessoa que conhece o futebol por dentro e por fora. Só tem de seguir essa cartilha", concluiu.