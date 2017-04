"Morrem pessoas e diretores de comunicação falam em folclore"

À saída da Cidade do Futebol, o presidente do Sporting falou sobre as propostas apresentadas em reunião com os presidentes da Federação e da Liga, Fernando Gomes e Pedro Proença. Bruno de Carvalho voltou a destacar a vontade do Sporting em apresentar novas propostas para o futebol português.

Títulos de campeão do Sporting: "Trouxeram-nos aqui [à Cidade do Futebol] vários assuntos. Começámos com um que para nós tem importância. Viemos trazer novamente e de uma forma mais aprofundada uma exposição sobre aquilo que é a nossa visão histórica do futebol e, portanto, voltamos ao assunto dos títulos. Isto mete várias equipas ao barulho. Viemos fazer uma exposição com uma série de documentação".

Suspensão: "A necessidade de o futebol estar adaptado à constituição. Os castigos têm de estar restritos ao que o desporto diz respeito. Isso já está nos regulamentos, aliás. De resto, o futebol não pode estar de costas voltadas para aquilo que são as liberdades que todos nós temos".

Arbitragem e vídeo árbitro: "A necessidade de começar a implementar aquilo que é o programa eleitoral à arbitragem. Acabar com os observadores, os relatórios tornarem-se públicos... Que o vídeo árbitro seja uma possibilidade para todos os jogos. É necessário que se o vídeo árbitro seja instaurado já, porque é necessário".

Violência no futebol: "Não podemos confundir piropos entre presidentes. Não podemos confundir rivalidades com ódios. Não é isso que eleva os índices de ódio. As pessoas têm tendência de olhar para o que não têm importância. Já houve duas situações que resultaram em morte para o Sporting. Uma sofri enquanto adepto, estava a um metro da situação no Jamor. O que leva a esse ódio são as tarjas a gozar com pessoas que foram mortas. Mandar petardos e cadeiras para cima das pessoas. Cânticos alusivos a essas mortes. Acontecer isto e virem diretores de comunicação falar em folclore. Acho que há linhas que não se ultrapassam. A vida humana não pode ser ultrapassada e ultrapassa-se, infelizmente. É muito fácil achar que são as trocas de piropos entre presidentes que estão na base disso. Não podemos assistir a petardos a serem lançados para cima de famílias, falar-se em folclore e os clubes receberem apenas uma multa".

Regresso dos sumaríssimos: "Estivemos com o presidente da Federação e com o presidente da Liga. Os delegados da Liga estão a ser comandados de forma incompetente e parcial. E falámos sobre o regresso dos sumaríssimos, que acho importante e fundamental. O Sporting vem pedir que naqueles lances muito concretos em que um árbitro dá um cartão amarelo a um jogador que deu um soco a outro seja possível uma punição diferente, depois. Não pode, alguém que fez algo assim, só porque o árbitro não viu, deixar de ser sancionado. De tudo o que o Sporting pediu, é a única coisa que não é possível, mas pedimos que o futebol português seja pioneiro".

Presença de Pinto da Costa na Cidade do Futebol: "Não faço a mínima ideia. Provavelmente virá para uma reunião. Não estivemos todos reunidos".

Feedback da Federação e da Liga: "O que me foi transmitido, quer por um, quer por outro, é que estamos em sintonia numa série de assuntos. Há um programa eleitoral para ser posto em vigor, sobretudo no que diz respeito à arbitragem. Tudo será pensado com vista à próxima época. A preocupação pela violência, para se tomar em atenção o que é importante e o que não é. A imparcialidade das pessoas que têm os cargos. Foi-nos dito que há muita simbiose entre o pensamento do Sporting e o pensamento das duas instituições".

Papel dos dirigentes: "Se continuarmos a olhar para o acessório, não vamos mudar absolutamente nada. Temos de entender o que é que os delegados dão ao futebol e o que representam. Os delegados têm um trabalho importante a fazer. As pessoas têm de ser competentes. Têm de olhar para os adeptos, para os horários dos jogos... O Sporting não pretende nenhuma vantagem. O Sporting pretende um futebol transparente, digno, onde as pessoas se sintam bem. Nós, dirigentes, desempenhamos um papel fundamental, a nível de ações como estas. A apresentar propostas".