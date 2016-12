Madeira Rodrigues: "Sou a antítese de Bruno de Carvalho"

Candidato à presidência do Sporting foi a Alvalade assistir ao jogo da Taça da Liga, frente ao Varzim

Pedro Madeira Rodrigues foi um dos sportinguistas presentes em Alvalade para mais um jogo da Taça da Liga. O candidato à presidência do clube não passou despercebido e confessou que os últimos dias têm sido passados a ouvir sportinguistas. "Venho sempre assistir aos jogos com os meus filhos. É uma segunda casa. Tenho sentido muito apoio, muitos votos de força e coragem para andar para a frente. Dia 19 de janeiro apresento a minha equipa e o meu projeto. Por agora estou a ouvir muita gente, muitas ideias de sportinguistas e estou a construir a minha equipa. Têm sido dias muito intensos."

Sobre o anúncio da recandidatura de Bruno de Carvalho, Madeira Rodrigues disse não estar surpreendido, mas admitiu a surpresa com a lista da Comissão de Honra apresentada. "Ainda ontem disse que não estava a pensar em eleições e de repente aparece Comissão de Honra. Surpreende-me, assim como alguns nomes que lá estão: estão ligados a um passado que achava que já tinha saído do Sporting, mas ainda não saiu", observou o candidato que desafia o atual presidente, antes de prosseguir: "Obviamente que qualquer presidente não começa do zero, começa com base em história de 110 anos. Houve muitas coisas boas que se fizeram no passado, até Bruno de Carvalho fez coisas boas, vamos aproveitar o que de positivo se fez.

Pedro Madeira Rodrigues assume a importância das eleições marcadas para 4 de março, mas rejeita traçar quaisquer alarmismos relativamente ao seu resultado. "Mesmo que Bruno de Carvalho continue, não é fim do Sporting. Acredito que não ganhe. O Sporting é muito mais que do individualidades. Não há insubstituíveis no Sporting", sustentou para passar a enunciar os seus objetivos: "Quero pôr o Sporting a ganhar, vou constituir equipa muito forte para dar alegrias a estas pessoas." "Sou uma antítese de Bruno de Carvalho, as pessoas vão perceber isso com o tempo, sou completamente diferente dele", rematou o gestor que deixou a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa para se dedicar à campanha eleitoral a decorrer no emblema de Alvalade.