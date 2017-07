Leonardo Ruiz e Gelson Dala na luta pela vaga que sobra

Dupla tem mostrado argumentos a Jorge Jesus nos primeiros dias de trabalho e vai lutar, entre si, pelo lugar que resta num sector onde Bas Dost, Doumbia, Alan Ruiz e Podence estão certos

Integrados nos trabalhos da equipa principal após terem sido os melhores marcadores da equipa B, em 2016/17, Leonardo Ruiz e Gelson Dala têm-se destacado nos primeiros dias de preparação para a nova temporada e vão lutar, entre si, pela quinta vaga num sector ofensivo onde Dost, Doumbia, Alan Ruiz e Podence têm, à partida, lugar assegurado. O próximo palco de batalha entre o colombiano e o angolano será no estágio que vai decorrer entre os dias 10 e 19 de julho na Suíça, onde terão a oportunidade de se mostrarem a Jorge Jesus nos quatro particulares marcados para solo helvético.

Contratado no passado defeso aos colombianos do Atlético Nacional, já após ter passado pelos quadros do FC Porto, o terceiro craque da dinastia Ruiz somou anteontem valiosos pontos junto do técnico ao marcar o único golo do Sporting no empate frente ao Belenenses (1-1). Demonstrando instinto de matador, o colombiano desequilibrou Sasso com uma receção de bola perfeita e balançou as redes quatro minutos após ter sido lançado em campo.

Gelson Dala (13) e Ruiz (12) marcaram, em conjunto, 25 dos 64 golos do Sporting B na última edição da II Liga

Apesar de ter ficado em branco no Algarve, Gelson Dala deu nas vistas pelo labor em prol do coletivo - recuando várias vezes no terreno para desviar as atenções que estavam focadas em Dost - e pela técnica apurada, que o tornou num alvo privilegiado da dureza dos centrais contrários. A esta rápida adaptação aos típicos movimentos de segundo avançado, o internacional angolano, recrutado ao 1.º de Agosto, soma uma vantagem: foi convocado para dois jogos da equipa principal na época passada e disputou dois minutos ante o Chaves.

