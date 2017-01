Jorge Jesus trava a saída de André para o Brasil

Transferência acertada com Sport foi travada, para já, pelo técnico que espera contar mais com o avançado

Chegou a ser equiparado por Jorge Jesus a Liedson, grande referência do ataque do Sporting durante sete épocas e meia, entre 2003 e 2010, como um "rato de área", mas a verdade é que André, avançado brasileiro de 26 anos, está longe de corresponder às expectativas criadas à sua chegada a Alvalade. Utilizado em 13 dos 28 jogos disputados, esta época, pelos leões, quatro dos quais como titular, marcou três golos pelo Sporting, mas tem deixado a desejar aos responsáveis leoninos, que chegaram a ter praticamente acertada a transferência do atual dono da camisola 16 verde e branca para o Sport a troco de um milhão de euros, tendo o jogador já acertado os vencimentos que iria auferir no emblema do Recife que já representara em 2015. Ao que O JOGO apurou, porém, entrou em cena Jorge Jesus, que fez por travar a concretização do negócio.

Em suma, o técnico dos leões, mesmo não estando plenamente satisfeito com o rendimento de André, procura acautelar aquela que é, no seu entender, a principal alternativa à grande referência do ataque dos leões, Bas Dost, sem que esteja antes garantida a entrada de outra opção. No plantel, Jesus conta ainda com Castaignos para desempenhar a posição nove, apesar de, tal como André, poder atuar também no apoio direto a Dost.

À Globoesporte, Augusto Carreras, diretor de futebol do Sport, assumiu: "É um atleta que sempre interessou. Desde a primeira passagem, o Sport tentou por diversas vezes trazê-lo de volta. Fomos, realmente, atrás dele. Fizemos uma proposta e estamos a aguardar uma definição por parte do Sporting."