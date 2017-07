"Jorge Jesus é incansável, tal como eu"

Salin é reforço do Sporting para as próximas duas épocas. "Estou muito feliz. O meu sangue em Portugal é verde".

Salin já foi oficializado pelo Sporting. O guarda-redes francês, de 32 anos, mostrou-se muito satisfeito pelo acordo com os leões.

"Nunca mais vou esquecer este meu dia de anos. Estou super feliz. Quando, no ano passado, voltei a França, ao meu país, pensava em regressar apenas para férias. Adoro Portugal, mas para jogar achei que já não dava mais. Só um grande me poderia fazer voltar e estou muito feliz que assim tenha sido", começou por dizer.

"A minha reação quando me ligaram do Sporting? Vou ser sincero. Estava com o meu grande amigo e capitão de equipa do Guingamp e depois de desligar o telefone comentei com ele: daqui a uma hora já não se passa nada. Só mais tarde percebi e pouco tempo depois estava a fazer as malas", acrescentou.

"Se esta coincidência me vai trazer sorte? Espero bem que sim. Não gosto muito de falar do futuro, pois sou um trabalhador do dia-a-dia. Espero que sejamos felizes, todos. Jogadores e adeptos e já esta temporada. Este clube tem uma dimensão enorme e está na hora de fazermos todos coisas boas em conjunto", rematou.

Apesar de não ter "amigos" no plantel, Salin acredita que a adaptação vai ser fácil. "Falo português, falo francês, tenho amigos em comum com Jérémy Mathieu e Seidou Doumbia, para quem trouxe já cumprimentos e saudações e isso será um primeiro passo para novas amizades e até, quem sabe, facilitar a minha entrada. Além disso, já não tenho 20 anos e isso faz parte da nossa vida. Com um sorriso na cara, vamos trabalhar com toda a tranquilidade", afirmou.

Por fim, Salin falou sobre Jorge Jesus: "Sei que é um grande treinador. Um incansável trabalhador, tal como eu. Tenho carácter, mas sou fiel às minhas decisões. Agora sei que o meu sangue português é verde", concluiu.