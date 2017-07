Jonathan Silva vai renovar com o Sporting

Lateral-esquerdo já abdicou de nova cedência e terá condições melhoradas por mais dois anos

Jonathan Silva tem o futuro comprometido com o Sporting. O lateral-esquerdo de 23 anos que se sagrou campeão da Argentina ao serviço do Boca Juniors, clube que representou a título de empréstimo dos leões na última época e meia, ficou a saber da intenção da SAD leonina em renovar-lhe o contrato que o liga ao emblema de Alvalade até 2019 por mais dois anos, melhorando-lhe as condições salariais ao apresentar aos gestores da sociedade verde e branca a proposta do histórico de Buenos Aires por nova cedência.

Numa altura em que via a margem de afirmação na equipa orientada por Jorge Jesus exponencialmente reduzida com a chegada de Fábio Coentrão a Alvalade, por empréstimo do Real Madrid, Jonathan fez chegar à SAD não só a proposta por nova cedência temporária por parte do Boca, como também duas alternativas (uma por empréstimo, outra a título definitivo) de dois outros clubes, mas estes europeus. A intenção manifestada pelos responsáveis da sociedade que gere o futebol leonino em prolongar-lhe e melhorar as condições do seu vínculo, a par da possibilidade de participar na Champions - assim a equipa comandada por Jorge Jesus consiga o apuramento para a fase de grupos, passando o play-off a que está sujeita - fez o lateral-esquerdo de 23 anos reconsiderar os próprios planos de carreira, que passariam por nova cedência nesta temporada para ter sequência competitiva.

Jonathan conta com 30 jogos na equipa principal do Sporting repartidos entre 2014/15 (20) e a primeira metade de 2015/16 (10), com dois golos marcados, antes de rumar ao Boca.