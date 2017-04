Jesus hesitante entre Jefferson e Bruno César

Técnico do Sporting ainda não decidiu quem ocupará a vaga deixada em aberto no onze pelo suspenso Marvin Zeegelaar. O ex-estorilista treinou-se durante a semana entre os titulares .

A resposta à questão sobre quem substitui Marvin Zeegelaar no lado esquerdo da defesa no clássico deste sábado à noite frente ao Benfica ainda está por responder, pelo menos essa é a grande dúvida do técnico Jorge Jesus em relação ao onze inicial que irá escalar. Jefferson e Bruno César estão a ser ponderados pelo técnico, que, sabe O JOGO, tem insistido no ex-estorilista entre os habituais titulares.

Nos argumentos a favor da utilização de Jefferson estão o facto de ser um lateral-esquerdo de raiz, tendo o conhecimento do lugar e oferece outra consistência no processo defensivo, ainda que contra si tenha a falta de ritmo competitivo, ele que foi utilizado pela última vez no passado dia 25 de fevereiro, frente ao Estoril - na época em curso conta com 13 jogos e 890 minutos de utilização. Bruno César, médio canhoto que tem exibido qualidade ofensiva nos últimos encontros, já foi utilizado pelo técnico como lateral-esquerdo - em dez dos 36 que disputou na época, totalizando até 2 421 minutos -, mas tal aconteceu, fundamentalmente, frente a oponentes de menor cotação, como o Moreirense ou Feirense, em que as condicionantes defensivas eram menores, tal como os riscos. Perante o FC Porto e Benfica, na presente época, Bruno César foi utilizado no lado esquerdo do meio-campo e o seu recuo implicaria a entrada de outra unidade ofensiva. A terceira opção, praticamente descartada, é a chamada de Ricardo Esgaio [ver peça à parte].

O técnico leonino espera agora pelo treino desta manhã, o derradeiro antes do clássico, para tomar a decisão sobre o substituto do suspenso Marvin, como deu conta na conferência de Imprensa de antevisão do clássico. "Bruno César é uma das hipóteses, mas também temos o Esgaio e Jefferson. Fui à procura da solução que me dá mais garantias durante a semana e a ideia passa sempre por não tirar qualidade ofensiva à equipa, não tanto pela questão defensiva. O Bruno César tem sido um criador importante em termos ofensivos. Tenho a ideia mais ou menos definida, amanhã [hoje] decido", disse.