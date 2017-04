Jesus diz estar a criar "cultura de campeão" no Sporting e define o treinador atual

Em intervenção no congresso "The Future of Football", Jorge Jesus falou sobre a influência do treinador no treino das equipas e deu alguns exemplos do seu trabalho no Sporting.

Jorge Jesus foi um dos oradores convidados para o primeiro dia do congresso "The Future of Football", que decorre no Estádio de Alvalade. Instado a discursar sobre a influência do treinador no treino, o técnico do Sporting deu o seu próprio exemplo e garantiu estar a incorporar "cultura de campeão" nos seus jogadores.

"A primeira valência que um treinador tem de ter é a de criador. É um criador da filosofia, das ideias da equipa, do método de treino, dos objetivos de treino. Esta é a minha ideia, em que defino que o treinador é o criador em todos os aspetos. Isto não é uma cartilha coletiva", alertou Jesus, entre sorrisos, num momento de boa disposição partilhado com a plateia.

"As três ideias que queria transmitir são básicas. Quando se fala em sistema, em modelo de jogo e em modelo de equipa e de jogador, fala-se de três princípios fundamentais. Tudo isto está junto. O treinador é o criador. Neste momento, os meus jogadores sabem que a evolução do futebol passa por estas três variáveis", acrescentou o treinador, especificando:

"Destes três pormenores importantes que abordei aqui, o modelo de jogador não se baseia só na técnica. É um princípio de muitas valências. Vamos à procura de muitas valências. Por exemplo: no Sporting, estou a tentar criar cultura de campeão", rematou Jorge Jesus, dando uma curta definição de "treinador" a fechar a intervenção. "O que é o treinador? O treinador, para além daquilo que disse aqui, tem de reunir muito mais qualidades e muito mais valências, trabalhando em equipas de topo, como eu trabalho no Sporting", concluiu.