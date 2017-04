Jorge Jesus responde com humor a Bruno de Carvalho

Na resposta a uma pergunta do presidente do Sporting, o técnico pôs toda a gente a rir no auditório de Alvalade onde decorre o III Congresso "The Future of Football"

Jorge Jesus, um dos oradores do III Congresso "The Future of Football", que decorre no Estádio de Alvalade, respondeu, com humor, a uma pergunta feita por Bruno de Carvalho. "Para além das suas características, que aptidões deve ter um treinador, o que é que pode influenciar para ser um bom treinador?", questionou o presidente do Sporting.

"Um dos fatores que o treinador tem que ter é a paixão. É com base na paixão que conseguimos trabalhar todos os dias para atingir objetivos. Tem que haver muita vontade, trabalho e paixão mas um treinador tem que ter talento. Um treinador tem que ser criativo, organizado, saber liderar e ter paixão", defendeu o treinador do Sporting.

Jorge Jesus considerou que um treinador tem que ter "muito mais valências" para além do "capítulo técnico, tático e físico" e provocou uma gargalhada geral no auditório quando explicou que é "tudo teoria" quando se diz que um treinador tem que ter "pensamento, decisão e execução". "Pensamento de quê, do Tio Patinhas?", perguntou, o que motivou risos na plateia. Uma gargalhada mais audível quando acrescentou "o Luís [Figo] nunca teve um treinador que lhe dissesse isto".