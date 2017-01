Jesus: "A nossa vida é esta, caminhar e lutar contra tudo e contra todos"

Treinador do Sporting voltou a falar sobre o jogo frente ao V. Setúbal, depois da vitória frente ao Feirense

Análise: "Fizemos dois golos que pareceram fáceis, mas foram fáceis porque tiveram muita qualidade. Podíamos ter feito o 3-0 com uma bola do Gelson. Na segunda parte foi diferente, a equipa do Feirense segurou muito melhor a equipa do Sporting. A saída do Adrien tirou-nos alguma agressividade e capacidade de pressão que ele incute na equipa quando está a defender. Começámos a perder isso, mas com a entrada do Bryan estabilizou e acabámos por ganhar, que era o grande objetivo".

Importância de Adrien: "O Adrien é um jogador que não é do nível médio, por isso é que é titular da Seleção que foi campeã da Europa. É um jogador de nível alto e é normal que, se não jogar, não há muitos como ele. Mas também é facto que o Adrien já jogou muitos jogos e o Sporting não ganhou. Não temos um jogador como ele".

Jogo com o V. Setúbal: "No subconsciente dos jogadores está o jogo com o V. Setúbal. Há derrotas que pesam, mas há outras derrotas que pesam mais quando sabemos que perdemos e não foi pelo nosso adversário. Os jogadores estão a sentir-se revoltados mas a vida é esta, é caminhar, é tentar lutar contra tudo e contra todos e é isso que estamos a fazer".