Intermediário vende defesa-central do Sporting no LinkedIn

Douglas está encostado e ainda não encontrou clube

O Sporting não conta com o defesa central Douglas para a temporada 2017/18 e procura colocação para vendê-lo ou emprestá-lo, entregando essa tarefa a vários agentes desportivos à procura do melhor negócio. Paulo Roberto, um intermediário com ligações sobretudo ao mercado chinês, aproveitou as redes sociais (na circunstância o LinkedIn) para encontrar interessados no brasileiro naturalizado holandês, anunciando a disponibilidade de Douglas, inserindo dados biográficos do jogador, uma fotografia deste equipado com a camisola verde e branca e uma ligação para o seu perfil no sítio especializado "Transfermarkt".

Recorde-se que Douglas foi uma exigência de Jorge Jesus para reforçar o plantel de 2016/17 e a SAD leonina, após um longo processo negocial com o Trabzonspor, despendeu um milhão de euros, assinando contrato com o experiente defesa até 2019. No entanto, o técnico acabou por não ficar convencido com as qualidades de Douglas e acabou por relegá-lo para terceira escolha, utilizando-o apenas em sete desafios durante toda a época. No arranque para 2017/18, Douglas foi mesmo afastado do plantel principal e treina-se à parte, com Castaignos, Marvin e Schelotto.

