Gelson para fechar este mês e com cláusula recorde

A última oferta salarial foi de 650 mil euros livres de impostos por ano, mas tem de subir para um milhão de euros.

A SAD liderada por Bruno de Carvalho pretende encerrar de uma vez por todas o processo negocial em torno da melhoria contratual de Gelson, pelo que, sabe O JOGO, está previsto que nos próximos dias as negociações sejam retomadas e eventualmente finalizadas. As mesmas foram conhecendo avanços significativos nos últimos meses, sobretudo no que concerne às intenções das partes, com o Sporting a colocar em cima da mesa uma proposta que elevava o vencimento do atleta para o patamar dos 650 mil euros anuais livres de impostos, ou seja, cerca de 1,3 milhões de euros brutos, isto impondo como condição o prolongamento do vínculo laboral do extremo por mais uma temporada, até junho de 2022, e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros - um valor recorde em Portugal, que os dirigentes leoninos querem impor no principal ativo do clube para marcar posição no "campeonato da cláusulas" com os rivais Benfica e FC Porto.

Porém, face a tamanha exigência da parte dos dirigentes leoninos, na relação entre o salário e a cláusula de rescisão, a aceitação de Gelson não foi obtida, ficando então a SAD a saber que terá de subir a parada para um salário anual de um milhão de euros livres de impostos, ou seja, cerca de dois milhões de euros brutos para que o internacional português rubrique o novo vínculo. Ora, se considerarmos aquela que foi a proposta inicial do Sporting, um ordenado anual limpo de 225 mil euros, cujo valor bruto cifrava-se nos 450 mil euros brutos, é possível perceber a evolução negocial do processo. A explicação para tal aumento reside não apenas no rendimento que Gelson tem mantido ao longo da presente temporada - sendo um indispensável na formação de Jorge Jesus nesta época, após a saída de João Mário para o Inter por 40 milhões de euros -, no assédio comprovado pelos leões de vários dos principais clubes europeus ao jogador, mas também por questões políticas, pretendendo Bruno de Carvalho apresentar a conclusão do processo como mais um exemplo do trabalho feito. Recorde-se que Gelson tem contrato até julho de 2021, uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros e um salário anual bruto de 120 mil euros.