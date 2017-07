"Fui assinar pelo Sporting e era diferente..."

Deixou os leões em 2013 e em 2015 quase voltou, mas o combinado não tinha reflexo no papel. Bruno de Carvalho chegou à presidência com Ricky a prazo no clube, pois já fora vendido ao Norwich. Tentou contratá-lo dois anos depois, mas equívoco entre salário bruto e líquido abortou operação

Em julho de 2015, Van Wolfswinkel viajou para Lisboa com uma verba salarial combinada, mas quando chegou à SAD não gostou do impacto dos impostos.

Há uns anos, esteve para voltar ao Sporting, chegou a estar em Lisboa a negociar, mas não assinou. O que se passou?

-Bem... Passaram-se coisas estranhas... Mas enfim. Eu estava mesmo muito entusiasmado por poder voltar, as coisas não me tinham corrido bem no Norwich, e pensava que estávamos muito próximos do acordo, com o contrato praticamente alinhavado. Mas, quando cheguei a Alvalade para assinar, as coisas eram diferentes no papel em relação ao que tínhamos conversado. Foi uma má surpresa para mim. Não quero falar mais sobre o assunto, não quero dizer coisas más sobre o Sporting, porque gosto muito do clube.

Circularam duas versões sobre o facto de não ter assinado: por um lado, que o clube não gostou de ver nas redes sociais imagens suas numa discoteca nessa noite e, por outro, que havia uma grande diferença no salário prometido por causa dos impostos.

-Bem, essa questão dos impostos teve a ver com o facto de não ter assinado. Quando cheguei a Lisboa, fui diretamente para o clube discutir os termos do contrato, nem sequer tive a oportunidade de falar com o treinador. Não assinei, depois fui beber um copo com uns amigos e na manhã seguinte fui embora de avião. Houve problemas financeiros, mas não quero falar mais sobre o assunto.