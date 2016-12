Ex-administradores na luta pela reeleição de Bruno de Carvalho

Paulo de Andrade e Dias Ferreira estão ao lado de Bruno de Carvalho e a sua inclusão na lista em prol de um novo mandato é seriamente ponderada

Com a disputa pela presidência do Sporting a ganhar forma, muito embora a data para a assembleia eleitoral ainda não seja conhecida, Bruno de Carvalho vai granjeando novos apoios e, sabe O JOGO, há dois nomes de peso que estão ao lado do atual presidente do emblema de Alvalade, unindo esforços em prol de uma reeleição: Paulo de Andrade e Dias Ferreira. Os dois antigos dirigentes do clube verde e branco encontram-se em sintonia com o líder do Conselho Diretivo e da Sporting SAD, sendo mesmo ponderada a sua inclusão na lista que Bruno de Carvalho vai formando.

Advogado e professor de Direito, Dias Ferreira apresenta um longo passado associado ao dirigismo leonino, tendo mesmo concorrido à presidência do Sporting em 2011, numa corrida disputada com Abrantes Mendes, Pedro Baltazar, Bruno de Carvalho e o eventual vencedor, Luiz Godinho Lopes. Já com Bruno de Carvalho na condução dos destinos do clube de Alvalade, Dias Ferreira tem-se aproximado gradualmente da linha do presidente, estando agora na disposição de entrar a seu lado no combate eleitoral, ponderando, como acima referido, a integração na lista, que se encontra ainda em clara fase de elaboração.

Por seu turno, Paulo de Andrade teve uma passagem mais abreviada pelos quadros dirigentes dos lisboetas, mas passou depois a representar o Sporting em painéis televisivos (ler caixa ao lado), onde atingiu protagonismo. O gestor esteve à frente da Federação Portuguesa de Ténis antes de assumir funções como administrador executivo da empresa que gere o futebol do Sporting, rendendo José Eduardo Bettencourt em junho de 2004. Demitiu-se do cargo em outubro de 2005.

Bruno de Carvalho assegura assim, desde já, dois apoios relevantes no universo leonino. Resta agora saber em concreto qual o papel a que ambos estão destinados.