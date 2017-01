Dívida do Sporting à Doyen ainda por pagar

Fatura da SAD continua a aumentar diariamente, já que além do valor em falta ainda são acrescidos juros deste setembro de 2014, momento em que o Manchester United fez o primeiro pagamento

A SAD do Sporting, sabe O JOGO, ainda não efetuou o pagamento de 15,6 milhões de euros, acrescidos de juros, à Doyen Sports, na sequência da condenação ratificada pelo Tribunal Federal Suíço (TFS), no âmbito do caso Marcos Rojo. A decisão irrevogável surgiu no passado dia 15 de dezembro por parte do TFS, sendo que o caso abrange igualmente os direitos em torno do acordo que vigorava com Labyad.

Contactada por O JOGO, fonte da Doyen Sports manifestou conforto pela situação, pois pode acionar a penhora das verbas retidas na UEFA através de um tribunal de Nyon, já que o organismo congelou uma verba superior aos prémios de participação do Sporting na Liga dos Campeões da presente temporada. Tal procedimento ficou a dever-se ao reconhecimento das sentenças do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) e do TFS. A Doyen, acrescenta a mesma fonte oficial, por enquanto aguardará o pagamento voluntário do valor em dívida, partindo posteriormente, caso seja necessário, para a execução da dívida em tribunal. Certo é que os juros vão aumentando a cada dia que passa, agravando a fatura, isto contabilizando os mesmos desde setembro de 2014, data do primeiro pagamento do Manchester United.

Já a SAD leonina, apurou O JOGO, entende caber agora à UEFA libertar a verba que é devida à Doyen. Refira-se que a sociedade tem o valor aprovisionado no relatório e contas que apresentou no último exercício, em que exibiu um prejuízo de 31,9 milhões de euros, mas no primeiro trimestre de 2016/17 registou 62,9 milhões de euros de lucro.