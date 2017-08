Bryan Ruiz: conversações avançaram nas últimas horas

Al-Ahli avança nas negociações com a SAD leonina e com o internacional costa-riquenho.

À luz do contrato em vigor, Bryan Ruiz pode regressar ainda durante esta semana a Lisboa para se reincorporar no Sporting, mas o futuro do internacional costa-riquenho está cada vez mais distante dos leões, de cujos planos, lembre-se, não consta. Tal como O JOGO noticiou na sua edição de ontem, o Al-Ahli da Arábia Saudita encabeça a lista de interessados no avançado centro-americano, sendo que nas últimas horas avançaram as conversações entre as partes envolvidas neste processo, jogador incluído.

Pese embora não serem ainda conhecidos os números que envolvem a operação em curso, certo é que os sauditas ganham terreno no concurso por um jogador que fez duas temporadas ao serviço dos lisboetas, exibindo um nível superior na primeira, mas perdendo fulgor na segunda.

Ainda assim, o Al-Ahli não corre sozinho pelo capitão da seleção da Costa Rica e ex-camisola dez dos leões. Bryan Ruiz tem mercado em vários continentes, designadamente no asiático e no norte-americano. Neste último, foram avançados os nomes do New York City bem como do Minnesota United como pretendentes, mas é o Al-Ahli quem se encontra em melhor posição para concretizar a contratação do criativo esquerdino.