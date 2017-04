Bruno de Carvalho diz que Vieira é "cobarde" e fala no pó da Porta 18

Presidente do Sporting respondeu aos ataques do homólogo do Benfica

Bruno de Carvalho recorreu ao Facebook para responder às palavras de Luís Filipe Vieira no final do Sporting-Benfica deste sábado.

O presidente do Sporting usou de palavras fortes e voltou a dizer que Vieira está "refém de claques ilegais que apoia", chamando-o de "cobarde".

Bruno de Carvalho lembra ainda os negócios do presidente do Benfica, mas enquanto presidente do Alverca - "tramou o Benfica perante o Porto com o Deco" - e fala ainda do célebra caso da Porta 18. "O pó da porta 18 não chegou, até porque Vieira, mais uma vez até nesse caso, passou pelos pingos da chuva. Histórias com pó à mistura perseguem-no durante toda a vida, mas com toda a certeza é por estar no ramo da construção."

Sobre o atropelamento do adepto do Sporting junto ao Estádio da Luz, Bruno de Carvalho destaque que "nem todos são reféns de criminosos e por isso são livres de circular por onde desejarem" e enumera casos em que adeptos do Benfica causaram estragos ou agrediram adeptos do Sporting junto de Alvalade."