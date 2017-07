Bruno de Carvalho: "Castigos? Devem estar tantos na calha que já me é igual"

Em entrevista à Sporting TV no último dia dos 113 de castigo impostos pelo Conselho de Disciplina, o presidente do clube de Alvalade reiterou uma promessa aos sócios e ainda fez um pedido.

Entrevista no último dia de castigo: "Devem estar tantos na calha, que já me é igual ser castigado ou não".

O que esperar do Sporting em 2017/18: "O que podem esperar é aquilo que temos dito. Muito trabalho, uma equipa com atitude e compromisso. Temos que perceber as fases do campeonato, mau seria se estivéssemos no nosso pico de forma. Vão ser três excelentes equipas, temos que associar ao talento muito trabalho, sempre muito focados nos nossos objetivos, que passam por vencer. Tentando sempre ser melhores do que os outros, mas sobretudo criando um grupo com atitude e compromisso. Contamos com os sportinguistas para serem o nosso 12º jogador e queremos fazer muito mais do que na última época, para festejar títulos".

Promessa do título: "Coloquei a fasquia antes das eleições. Gosto de me propor a desafios. Disse o que era a minha expectativa: nestas quatro épocas, ser campeão mais do que uma vez. Ainda não falhei nenhum dos meus compromissos, não quero falhar este, também. Temos que trabalhar e ter uma noção de que vai ser um campeonato de mais de 3,5 milhões e meio de lutadores. Para nos superarmos quando faltar a força nas pernas, temos a força extra na alma".