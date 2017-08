Braçadeira de capitão do Sporting espera saídas

Paulo Oliveira, Bas Dost, Tobias e Coates, este em duas ocasiões, foram capitães em jogos da pré-temporada. Exceto o primeiro, que foi vendido ao Eibar, os restantes são fortes candidatos

William Carvalho cedeu a braçadeira de capitão a Rui Patrício no Troféu Cinco Violinos, contra a Fiorentina, sábado passado, e adensou o mistério sobre a possibilidade de o médio e o seu habitual parceiro, Adrien, deixarem o Sporting nas próximas semanas e forçarem à reformulação do lote de três capitães. Desde que Jorge Jesus chegou a Alvalade, a dupla do miolo tem envergado a braçadeira, pois o técnico não gosta que seja um guarda-redes a fazê-lo, mas com os italianos e com William no onze, coube a honra a Rui Patrício.

O cenário de saída de William e Adrien está bem presente e a SAD já se acautelou com as contratações de Battaglia e Bruno Fernandes, que têm ganho rodagem juntos nesta fase de preparação e com rendimento positivo, precisamente para poder libertar os dois capitães sem constrangimentos e para que a sua ausência não se note em demasia.

Nos oitos jogos de pré-temporada já disputados pelos leões, foram seis os jogadores a envergar a braçadeira. O primeiro foi Paulo Oliveira, que se transferiu para o Eibar, contra o Belenenses. Seguiram-se Coates - em duas ocasiões, com Marselha e Fenerbahçe -, Bas Dost contra o Valência, Tobias Figueiredo frente ao Basileia, Rui Patrício contra o Mónaco e a Fiorentina, e Adrien contra o Vitória de Guimarães. Assim, Sebastián Coates, Tobias Figueiredo e Bas Dost surgem na frente para entrar na hierarquia dos capitães, embora jogadores da casa como Gelson Martins ou Podence possam também ser promovidos, ou até Bruno Fernandes pela sua liderança em campo e experiência de usar a braçadeira ao serviço dos sub-21.