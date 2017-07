Beto: a emocionante despedida e um sonho por agarrar

Guarda-redes português está a caminho do futebol turco, depois de uma época em Alvalade. O Mundial é a grande ambição do atleta de 35 anos

Beto não escondeu as emoções na hora de dizer adeus ao Sporting. O guarda-redes, que está de saída para representar o Goztepe, da Turquia, escreveu um longo texto de agradecimento ao clube leonino e aos adeptos pelo ano que viveu em Alvalade.

"Como junto um ano de emoções, sonhos e paixões num texto? É difícil, mas vou arriscar. Demorei mas consegui cumprir o sonho. Meu e da minha família. Não foi em Alvalade, mas sim em Famalicão. Um jogo da Taça da Liga que para mim foi uma final da UEFA Champions League. E foi assim que encarei todos os jogos pelo Sporting Clube de Portugal. Dentro ou fora do relvado. Seja no banco ou a voar para os remates adversários... sei que cada um dos Sportinguistas sentiu o que eu senti: esta paixão ardente de representar tamanha instituição, tamanha cultura", começou por dizer.

"Hoje tenho um novo momento na minha carreira, como já devem ter sabido. Assino pelo Göztepe Spor Kulübü com vários objetivos em mente. O guarda-redes tem de jogar e sinto-me com capacidades para o fazer. Saio com o foco na Seleção e no Mundial e felizmente tive uma equipa técnica e uma direção, um departamento médico e uma rouparia que compreenderam esta decisão. A estes o meu imenso apreço. Estamos em campo e na vida e nunca estamos sozinhos. Vocês fizeram com que sempre me sentisse na plenitude de todas as minhas capacidades", acrescentou.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

"Aos adeptos... bem, nem sei onde começar. 'Deixo-vos', mas não deixo o Sportinguismo. Era um miúdo quando vos abracei... cheguei um homem quando comecei a cantar O Mundo Sabe Que ali, ao vosso lado.

Espero que sintam nas vossas mãos o aperto da minha mão, em sinal de agradecimento. Não me esqueço de vocês e nunca me esquecerei de todos os momentos que me ofereceram, seja a mim ou aos meus. Sei que terei a vossa fidelidade aqui, na outra ponta da Europa e também em todos os jogos do nosso Portugal", concluiu.