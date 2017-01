Van der Wiel: Sporting avança, mas o negócio não é fácil

Lateral-direito foi oferecido à SAD, que acabou por avançar com proposta de empréstimo, mas os valores complicam.

Colocado em cima da mesa da SAD o nome do lateral-direito internacional holandês Gregory Van der Wiel, como O JOGO oportunamente deu conta, os responsáveis leoninos analisaram e avançaram para um eventual negócio, ainda que este seja de difícil execução, pelos números envolvidos. De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, o Sporting tenta, junto dos turcos do Fenerbahçe, assegurar a cedência por empréstimo do jogador de 28 anos, oferecendo cerca de 800 mil euros como compensação pela integração do atleta no plantel de Jesus até junho, mas encontra relutância do clube de Istambul, que pretende essencialmente assegurar a transferência em definitivo.

Daí que esteja a solicitar uma verba a rondar os 2,5 milhões de euros para deixar sair Van der Wiel. A SAD verde e branca, além da compensação de 800 mil euros pela cedência, pretende colocar uma cláusula de opção de compra de cinco milhões de euros, no entanto o grande problema passa precisamente pela componente salarial, que ascende a valores próximos dos 3,5 milhões de euros livres de impostos. Repartir os encargos, ficando a maior fatia a cargo do Fenerbahçe, é a intenção do elenco liderado por Bruno de Carvalho, que procura no mercado um lateral-direito.

Determinante em todo o processo pode ser a vontade do jogador, que pretende sair do Fenerbahçe - onde foi utilizado apenas em 12 encontros na presente época, depois de quatro temperadas ao serviço dos franceses do Paris Saint-Germain -, pese o contrato válido para os próximos três anos e meio ainda em vigor, depois de ter assinado na condição de jogador livre no defeso. A concorrência dos ingleses do Hull, agora orientados por Marco Silva, como o nosso jornal ontem avançou, é forte, mas outros emblemas estão a seguir com atenção o internacional holandês.