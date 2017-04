Acordo entre presidentes antecipa chegada de André Pinto ao Sporting

Acordo entre António Salvador e Bruno de Carvalho permitiu a chegada antecipada de André Pinto ao Sporting. Central começará a treinar em Alcochete

Um acordo amigável entre o jogador e o Braga, bem como um entendimento entre António Salvador e Bruno de Carvalho, permitiu que André Pinto fosse anunciado esta sexta-feira como reforço dos leões para a próxima temporada. O acordo com o defesa-central é válido até 2021.

André Pinto, que já hoje estará em Alcochete, vinha treinando na equipa B dos minhotos, desde que em janeiro foi tornado público que não continuaria no Braga, clube com o qual tem contrato até 30 de junho, tendo então também sido noticiada a mudança para Alvalade. O entendimento entre os presidentes Bruno de Carvalho e António Salvador permitiu mais do que a oficialização do reforço leonino, já que André Pinto poderá também começar já a treinar em Alcochete, antecipando em alguns meses o primeiro contato com a realidade do Sporting.

Na publicação feita no Facebook do Sporting é revelado que o contrato de André Pinto é válido até 30 de junho de 2021, sendo que existe no acordo uma cláusula de rescisão no valor de 45 milhões de euros.