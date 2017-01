André mais perto de sair do Sporting rumo ao Brasileirão

Reforço foi um desejo de Jorge Jesus, que o comparou a Liedson. Em 13 jogos só marcou três golos e quer o jogador quer os leões estão recetivos a uma transferência nesta reabertura de mercado

Sporting e Sport Recife estão muito próximos de chegar a um entendimento para a transferência em definitivo do avançado André, por cerca de um milhão de euros pelos 50% do passe de que os leões são detentores, apurou O JOGO. Gustavo Dubeux, vice-presidente dos brasileiros, confirmou aos meios de informação locais o interesse no camisola 16 do Sporting, revelado pelo nosso jornal em primeira mão: "Claro que o Sport tem todo o interesse que André volte. Nunca deixou de ter. Tentou-se também no ano passado, quando ele ainda estava no Corinthians. É um jogador testado, aprovado, identificado com o clube, do qual a torcida gosta e que tem vontade de voltar a vestir a camisola rubro-negra."

André não conseguiu afirmar-se de leão ao peito em meia temporada em Alvalade e, apesar dos constantes elogios de Jorge Jesus, que o comparou em várias ocasiões a Liedson, vem acumulando falhanços na finalização em momentos decisivos para o clube - casos do encontro de Varsóvia e no último, em Setúbal, que ditaram o afastamento europeu e da Taça da Liga, respetivamente. Foi utilizado pelo técnico responsável pela sua vinda em 13 desafios, mas só marcou três golos. De referir que não se trata de um negócio tentador para o Sporting, que só recupera o investimento feito no atleta no início da época e poupa em ordenados, mas é o negócio possível por um jogador desacreditado no mercado.