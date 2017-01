André e Elias mais perto da saída do Sporting

Sport Recife quer comprar o avançado e o médio tem o Flamengo à perna. Ambos desejam sair

A porta de saída de Alvalade pode começar a girar em breve, com os brasileiros André e Elias muito próximos do adeus. Infeliz no Sporting e na ressaca de mais uma exibição marcada por falhanços comprometedores na hora de finalizar, o avançado pode ver abreviada a sua passagem pelos leões. O JOGO sabe que o dianteiro continua na mira do Sport Recife, emblema que já representou com sucesso, e os brasileiros querem repatriar o 16 verde e branco, tendo avançado com uma proposta de compra de um milhão de euros. Também Elias não está a ter uma segunda passagem positiva pelo reino do leão e pode voltar a sair de novo para o Flamengo, que oferece três milhões de euros.

O avançado chegou no passado defeso a Alvalade justamente pela verba que o clube pernambucano agora oferece aos leões, com estes a serem detentores de metade dos direitos económicos do atleta. Sem singrar na primeira linha definida por Jorge Jesus, a verdade é que André não tem aproveitado as chances que lhe têm sido concedidas. Nova expressão disso foi a desastrada entrada em campo anteontem, no Bonfim, desafio no qual o ex-Corinthians falhou duas claras ocasiões de golo, quando o resultado se encontrava numa igualdade a uma bola, e que terminou com vitória sadina por 2-1 e consequente afastamento do Sporting da Taça da Liga. A administração da Sporting SAD está recetiva à proposta do Sport Recife, que André defendeu em 2015, com 14 golos em 34 partidas.

O clube de pernambuco dá um milhão, a soma que o 16 custou, ao passo que os cariocas pagam três milhões para voltar a ter o centrocampista internacional pelo Brasil - os leões, contudo, querem colocá-lo na China

Por sua vez, Elias, internacional brasileiro, está novamente na mira do Fla, mas é intenção dos responsáveis lisboetas colocar o médio no mercado chinês, na perspetiva de um bom encaixe financeiro, tal como o nosso jornal informou oportunamente. Seguro, para já, é que o duo quer mesmo sair.