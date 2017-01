Alan Ruiz oferecido ao River Plate

Contratação de monta no defeso, o atleta começou a época a titular, mas foi perdendo preponderância na frente de ataque e está, agora, na lista de transferíveis da SAD leonina. Fez menos de metade dos jogos

Alan Ruiz, avançado de 23 anos contratado no verão ao Colón por oito milhões de euros, está na lista de negociáveis do Sporting, tendo mesmo sido oferecido, a título de empréstimo ao River Plate nos últimos dias, segundo foi possível apurar. O dono da camisola 99 verde e branca chegou a Alvalade com expectativas elevadas, esperando seguir as pisadas de compatriotas seus no futebol português, como, por exemplo, Nico Gaitán, e via serem depositadas em si também grandes esperanças pelos responsáveis técnicos e diretivos do Sporting, mas a verdade é que não tem correspondido e a sua saída está agora a ser tentada pela SAD leonina.

O esquerdino que começou a época a titular nunca foi, contudo, primeira escolha de Jorge Jesus para os jogos mais importantes do Sporting: depois de ter jogado de início as duas primeiras rondas da Liga, ficou de fora na receção ao FC Porto, à terceira jornada, e não participou em nenhum dos seis jogos disputados na Liga dos Campeões. Nos últimos dias, ao que O JOGO apurou, Alan Ruiz foi sugerido ao River Plate, numa cedência a título de empréstimo, mas o histórico emblema de Buenos Aires não terá mostrado particular interesse no ingresso do atleta nas suas fileiras. Isto porque só pode inscrever dois jogadores adicionais na atual janela de mercado e o técnico Marcelo Gallardo não encara Alan Ruiz como uma opção prioritária.

Até ao momento, Alan Ruiz participou em apenas onze dos 26 jogos realizados pelo Sporting nesta temporada, nove dos quais na condição de titular - o último foi no Estádio do Restelo, ante o Belenenses, durante o qual seria rendido a meio da segunda parte -, tendo marcado um golo e feito uma assistência para outro.

Como O JOGO deu conta oportunamente, o canhoto argentino retardou o regresso a Lisboa e só hoje deixa Buenos Aires, devendo apresentar-se amanhã na Academia.