"Quero pedir desculpa, mas não me lembro de Pedro Madeira Rodrigues"

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, não quis comentar as declarações do candidato à presidência do clube, garantido, no entanto, que não sabe quem é

Bruno de Carvalho falou esta terça-feira em conferência de imprensa sobre as próximas eleições para a presidência do Sporting e fez um balanço dos últimos quatro anos. Sobre Pedro Madeira Rodrigues, que anunciou a candidatura esta tarde, o atual presidente dos leões não se alongou nos comentários, recusando responder às acusações que foram feitas.

"No momento certo, no local certo, será dito o que tiver de ser dito. Enquanto presidente, jamais farei comentários a qualquer coisa que seja de um candidato. Presidentes não são feitos para comentar presidentes. Candidatos falam com candidatos", começou por dizer.

"Quero pedir desculpa ao Dr. Pedro Madeira Rodrigues, mas não me lembro de me ter cruzado com ele. Não é por mal, mas não me lembro. É bom sinal, porque pelo menos devo ter ficado com boa impressão. Quando fico com má impressão costumo lembrar-me das pessoas. Sei bem o que é estar num debate ao lado de alguém que finge não nos conhecer só por falta de respeito. Mas eu não me lembro mesmo", acrescentou.

"É muito distinto ser candidato e ser presidente. Preparei-me durante mais de 10 anos. Se calhar, as pessoas não têm a noção. No entanto, há uma coisa que é garantida: o choque é muito menor hoje do que era antes. Não tinha um centavo na conta. A quem se quiser candidatar, digo que não tenham receio. Se pensam que têm o perfil e um projeto, candidatem-se. É um privilégio, um orgulho e uma honra ser presidente do Sporting. Este é o clube dos três grandes que deve menos, que cumpre as regras de fair play financeiro, um clube que todo o mundo conhece e que todos consideram grande. Sigam os vossos sonhos e as vossas emoções. O Sporting cá estará, de braços abertos", concluiu.