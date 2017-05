Ukra aposta num quarteto de luxo para bater o pé ao Benfica

O extremo, que joga na Arábia Saudita, vê muito potencial na formação de Vila do Conde e acredita que poderá vencer o Benfica. Caso aconteça, o jogador português vai festejar a dobrar.

Apesar de jogar atualmente no campeonato da Arábia Saudita, depois de quatro temporadas ao serviço do Rio Ave, Ukra continua atento à realidade do clube vila-condense e traçou a O JOGO um perfil do quarteto de "mágicos" que tem brilhado nos Arcos, casos de Krovinovic, Gil Dias, Rúben Ribeiro e Heldon. "São os jogadores que mais desequilibram no último terço do campo, sendo certo que, atrás deles, têm elementos que permitem que se sintam à vontade para arriscar. O Rio Ave tem um plantel muito completo e com grande qualidade", afirmou Ukra, garantindo que os quatro "cabem no onze inicial ao mesmo tempo", ainda que, reconhece, "a equipa poderá ficar um pouco desequilibrada" no plano tático.

Entre o quarteto que tem feito a delícia dos adeptos, o antigo jogador do Rio Ave destaca a qualidade de Krovinovic, definindo o croata com uma só palavra: "craque". "O ano passado já tinha essa opinião, mas agora está a ter oportunidades e está a aproveitar para mostrar as suas qualidades. Remata bem com os dois pés, é inteligente e pode chegar muito longe", garantiu, antevendo, igualmente, "um futuro promissor" a Gil Dias. "É muito bom na progressão com bola e faz movimentos em diagonais com muita qualidade, dificultando ao máximo a tarefa de quem defende. Tem feito uma grande temporada", assegurou.

Em relação aos casos de Heldon e Rúben Ribeiro, tratando-se de jogadores conhecidos e experientes, "já não surpreendem ninguém". "O Heldon é muito rápido, é forte nos duelos individuais e garante muita qualidade nos cruzamentos, enquanto o Rúben Ribeiro tem técnica apurada e também é forte no um contra um, além de segurar muito bem a bola, ter um remate forte e ser igualmente bom entre linhas", observou, deixando a sua expectativa para a receção ao Benfica: "O Rio Ave já demonstrou este ano que pode fazer mossa nos grandes e, tendo ainda o objetivo de querer chegar aos lugares europeus, vai dar tudo para ganhar e acredito que pode conseguir", disse, torcendo desde a Arábia Saudita pelos antigos companheiros para festejar a dobrar, pelo Rio Ave e... pelo FC Porto.