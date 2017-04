Roderick em entrevista: "A nossa realidade é um bocado triste"

Após a saída do Benfica, o central encontrou em Vila do Conde o ambiente ideal para relançar a carreira. Depois de conseguir alguma estabilidade, pretende agora um projeto de maior dimensão.

Atendendo não só aos números alcançados como também à generalidade da crítica especializada, Roderick é um jogador de grande valor para a atual equipa do Rio Ave. O defesa-central de 26 anos contou a O JOGO as altas ambições que tem para o seu futuro.

Esta está a ser a sua melhor época no Rio Ave?

- Tem sido uma época muito boa, sem lesões, o que é muito importante para jogar com regularidade. Acredito que seja não só a melhor época como jogador do Rio Ave, como também da minha carreira. Com tempo de jogo, a confiança vai crescendo e vai tornando tudo mais fácil para que possa mostrar a qualidade do meu futebol. Jogar com regularidade é o grande segredo para que as coisas aconteçam.

É possível elevar este patamar de rendimento?

- Acredito que sim. Ainda tenho muito mais para dar e posso evoluir muito mais. A maturidade e a idade trazem coisas que a juventude e a irreverência não permitem. Alguns jogadores aparecem muito cedo e depois desaparecem de cena, mas temos no Rio Ave o caso do Tarantini, que fez as melhores épocas depois dos 28 ou 29 anos e foi a altura em que mais evoluiu.

Ainda pode chegar a voos maiores, ingressando num clube grande?

- A minha ambição é essa. Não faz sentido estarmos nesta profissão e restringirmos os nossos sonhos a coisas mais modestas. Sem desprimor para o Rio Ave, não posso dizer que já foi bom ter chegado aqui. Ambiciono mais.

Vestir a camisola das quinas também é um objetivo?

- Também tenho essa ambição, sabendo que é complicado porque temos jogadores de grande qualidade e muitos valores nos sub-21. Mas tenho o desejo de voltar a vestir a camisola das quinas depois de ter jogado pelas seleções jovens. Esse é o sonho de qualquer jogador.

Portugal foi campeão da Europa, mas o nosso campeonato não é dos melhores e vive muito de polémicas. Como é que os jogadores encaram isto?

- Se funcionasse como outras ligas, com uma maior repartição das receitas entre todos os clubes e não somente pelos três grandes, poderia ser um campeonato mais cobiçado por alguns jogadores. Muitos jogadores destacam-se em equipas médias e depois querem é dar o salto para o estrangeiro para poderem ganhar dinheiro. Com uma repartição maior de verbas, o campeonato poderia ser muito mais disputado e com mais clubes a procurar o título. Para o jogador português esta realidade é um bocado triste porque não há muitas possibilidades de poder crescer e dar o salto sem ser nos grandes. Em relação às polémicas, apenas existem nos três grandes.

Qual o balanço da época do Rio Ave?

- A nível individual foi muito boa para alguns jogadores, mas a nível coletivo fica a ideia de que poderíamos ter conseguido algo melhor. Em alguns jogos foi unânime a qualidade que apresentámos e merecíamos ter mais pontos, estando numa luta mais acesa pela Liga Europa, mas tem sido uma época positiva e temos feito coisas muito boas. Em alguns jogos, faltou não pensar tanto em vencer e controlar mais os encontros, o que aconteceu talvez pela irreverência e juventude da equipa. Faz parte do nosso crescimento e vai servir de lição para o futuro.