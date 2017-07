Rio Ave apresenta a contratação mais cara do clube

Rio Ave assegurou a contratação do avançado brasileiro Gabrielzinho, de 21 anos.

O Rio Ave assegurou a contratação do avançado brasileiro Gabrielzinho, de 21 anos, que passa a ser a contratação mais cara da história do emblema vila-condense. Fonte do clube explica que o Rio Ave desembolsou cerca de 800 mil euros pela compra do extremo, representado pelo agente Jorge Mendes, e que assinou por cinco temporadas, passando a ter a uma cláusula de rescisão a rondar os 15 milhões de euros. Krovinovic, agora no Benfica, tinha sido adquirido por 750 mil euros, passando agora a ser a segunda compra mais cara do Rio Ave.

O avançado chega do Linense, clube da região de São Paulo que milita na Série D brasileira (quarta divisão brasileira), e conta com uma passagem, por empréstimo, pelo Atlético Paranaense, também do Brasil.

O extremo pode jogar nos dois flancos e tem na velocidade uma das suas maiores características. O jogador estava ser seguido por vários emblemas do principal campeonato brasileiro, mas preferiu continuar a sua carreira na Europa, já trabalhando em Vila do Conde sob as ordens do treinador Miguel Cardoso.