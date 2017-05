Plantel do Rio Ave sabe vencer o Benfica

Nove jogadores do clube vila-condense já participaram em vitórias sobre o Benfica, cinco deles com o emblema da caravela ao peito

Apesar de o historial de confrontos com o Benfica não ser favorável ao Rio Ave, contando que apenas venceu quatro dos 53 jogos disputados em todas as competições, no plantel vila-condense não faltam exemplos de jogadores que já participaram em triunfos sobre os encarnados. Com a camisola do Rio Ave, cinco atletas estiveram em campo na vitória de há duas temporadas, por 2-1, sob o comando técnico de Pedro Martins, casos dos defesas Lionn, Marcelo, André Vilas Boas e dos médios Pedro Moreira e Tarantini. Em relação ao brasileiro Lionn, esta não foi a estreia em vitórias contra o Benfica, contando que já o tinha conseguido ao serviço do V. Guimarães, em 2008/09, no Estádio da Luz, quando Manuel Cajuda orientava os vitorianos. Igualmente ao serviço dos minhotos, o lateral-esquerdo Bruno Teles saboreou duas vitórias sobre os encarnados, então treinados por Jorge Jesus, sendo que na primeira vez, em 2010/11, era Manuel Machado o treinador e na segunda, na época seguinte, quem liderava os vimaranenses era Rui Vitória, agora técnico do Benfica.

Outro jogador que bateu, anteriormente, os campeões nacionais foi o cabo-verdiano Heldon, com a camisola do Marítimo, na época 2013/14. No plantel, e apesar de estarem lesionados e não poderem ser opção, a completar o lote de jogadores do Rio Ave com passado vitorioso em confrontos com o Benfica surgem ainda Pedrinho e Yazalde, que venceram um jogo da Taça de Portugal, no ano de 2007, quando atuavam no Varzim, então na II Liga.