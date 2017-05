"Mais adeptos do adversário? É um dos problemas do futebol português"

Numa extensa conferência de imprensa, o treinador do Rio Ave, Luís Castro, falou do Benfica e não deixou de referir-se ao futebol português

O futuro: "O foco principal é o Rio Ave. As pessoas da minha confiança estão a tratar da minha vida futura para que eu possa estar focado no Rio Ave. Para isso tenho um agente. Ou não faria sentido. Desde os meus 18 anos que tenho este compromisso com o trabalho e com a honestidade, esse é o compromisso que sempre me acompanhará. Vou dar tudo pelo Rio Ave até ao último dia, seja até junho, até daqui a um ano, dois anos. Não estou preocupado com o meu futuro. O meu foco é o Rio Ave, não quero saber de mais nada"

Em casa com mais adeptos do adversário: "Esse é um dos problemas do futebol português. Na Alemanha, Inglaterra, Espanha vemos estádios em que os adeptos da casa estão em larga maioria e mesmo quando são visitados pelos grandes existe apenas uma faixa de adeptos do adversário. Em Portugal acontece isto que sabemos. Era uma boa reflexão agora que tanto se fala do desenvolvimento do futebol português e tentar perceber o que se passa

Resultado do Marítimo-FC Porto: "É possível que influencie. Se o Marítimo vencer o FC Porto deixa-nos numa situação muito delicada. A questão do título é lateral para nós. O que me interessa é saber como vamos conseguir chegar ao sexto lugar. É apenas para isso que olho. Se o Marítimo vencer deixa-nos mais apertados, se perder deixa-nos com esperança"

Que Benfica será: "Sobre o Benfica não posso dizer nada, sobre o Rio Ave posso falar. Queremos jogar nop campo adversário, pressionar em zonas altas, por exemplo. Mas sabemos que vamos passar por momentos de maior dificuldade porque o adversário é o Benfica, um candidato ao título que vai pressionar-nos"

Sobre o Benfica: "Que Benfica espero? É o líder do campeonato e só isso traduz a dificuldade que nos espera para ultrapassar essa montanha. Mas estou mais preocupado com a minha equipa, como vamos estar em campo. Ficaria muito triste com os meus jogadores se eles não chegassem ao jogo com a paciência que ele vai exigir. Sobre o Benfica, isso é o Rui Vitória".