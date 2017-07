"Wendel vai conquistar os adeptos do FC Porto pela raça"

Marcelo Veiga, coordenador técnico da formação do Fluminense, traça perfil do médio desejado pelo FC Porto

Descoberto quase por mero acaso no Tigres do Brasil, depois de um período de testes infeliz no Benfica e no Flamengo, Wendel surgiu no radar do FC Porto pela ascensão meteórica que teve no Fluminense. O médio chegou à primeira equipa apenas este ano, mas em sete meses assumiu-se como uma peça-chave na equipa carioca. "É um miúdo que não sente o peso da responsabilidade", revela a O JOGO Marcelo Veiga, coordenador técnico dos escalões de formação do Flu, responsável pela chegada do então jovem de 17 anos ao clube das Laranjeiras. "No início era médio-ofensivo, mas achei que era como volante [box to box] que podia render mais, porque tinha uma condução de bola muito boa. Não imaginava era que fosse crescer tão rápido. Os jogadores jovens podem ser algo inconstantes, mas ele avançou essa fase muito depressa", elogia.

O interesse do FC Porto em Wendel é, por isso, visto como normal. Até porque, segundo Marcelo Veiga, é muito fácil ficar apaixonado pelo médio à primeira vista. "Tem uma força tremenda, lê bem o jogo e toma decisões quase sempre acertadas. A boa condução de bola faz com que seja um rompedor de linhas", começa por descrever Marcelo Veiga, que se apressa a acrescentar que o jogador desejado pelos azuis e brancos "não faz apenas o básico". "Tem coragem para rematar à baliza e gosta de arriscar no drible", aponta. Será outra característica, porém, a agarrar os portistas. "Vai conquistar os adeptos pela raça. Foi assim no Fluminense e estou certo de que será assim no FC Porto", perspetiva.

O melhor d'O JOGO no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade O Jogo. Subscrever

Embora todos lhe reconheçam um enorme potencial, Wendel é ainda um talento a precisar de lapidação. A principal, e que requererá maior trabalho a Sérgio Conceição, será a parte tática. "Como quase todos os jogadores brasileiros, ainda lhe falta os comprometimentos táticos. Por vezes, é difícil introduzi-los num jogador muito criativo", sustenta o coordenador técnico dos escalões de formação do clube tricolor, convencido de que o FC Porto reúne todas as condições para o brasileiro de 19 anos subir vários patamares na carreira. "Tem muitos fatores a ajudar: o clima, a língua e até a companhia de alguns jogadores brasileiros. Se ficarem de olho nele, afastando-o de algumas tentações, porque a noite do Rio de Janeiro é muito forte, não tenho dúvidas de que crescerá ainda mais", antevê.