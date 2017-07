Wendel chega ao FC Porto na frente

Médio destaca-se na transição ofensiva e, em comparação com as atuais opções dos portistas para a posição, sobressai na maioria das ações

Intenso é um adjetivo que casa na perfeição com Wendel. O médio, por quem o FC Porto está enamorado, é um dos talentos emergentes da escola do Fluminense e uma das principais revelações do futebol brasileiro em 2017. Está para o emblema carioca como Óliver, André André ou Herrera estão para o FC Porto. É para a posição destes, de resto, que Sérgio Conceição o idealiza, até porque é na transição ofensiva que mais impacto provoca. Aliás, as estatísticas que o médio de 19 anos acumulou no arranque do campeonato brasileiro não deixam margem para dúvidas. E até o colocam num patamar superior às atuais opções dos dragões para a posição na comparação que O JOGO efetuou, ainda que com as devidas reservas, por se tratarem de campeonatos muito diferentes.

As conversas, como se percebeu pelas declarações do empresário Carlos Henrique Brasil na edição de ontem do nosso jornal, estão em andamento. O objetivo do FC Porto é amarrar Wendel o quanto antes, se possível mesmo até ao primeiro jogo da I Liga, agendado para 9 de agosto. Conceição está recheado de opções para o meio-campo, mas Wendel é diferente dos demais.

