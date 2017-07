Vitesse tenta cedência de Gudiño

Guardião mexicano, que já não treina com o plantel principal, pode estar a caminho da Holanda

A notícia é do jornal mexicano "Record": Raul Gudiño estará a ser negociado com os holandeses do Vitesse. Em cima da mesa estará a possibilidade de o guarda-redes sair por empréstimo durante uma temporada. Gudiño tem contrato com o FC Porto até 2020 e ainda iniciou a pré-temporada com o plantel principal, acabando, porém, por ficar de fora da digressão ao México por causa da contratação de Vaná. Na época passada, foi o titular da baliza da equipa B, mas os responsáveis portistas preferem que, esta época, jogue a um nível mais alto e, como tal, a cedência a um clube como o Vitesse, da principal divisão da Holanda, é vista com bons olhos.

De acordo com a mesma notícia, Gudiño poderá viajar ainda este domingo para os Países Baixos para a realização dos habituais médicos. Certo, porém, é que o mexicano jogou ontem pelos bês portistas no triunfo sobre o Tondela, no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar do Torneio Horácio Marçal, disputado em Águeda.

O Vitesse está prestes a perder Eloy Room, o guarda-redes titular, que é pretendido por Everton e Corunha, e poderá avançar pelo jovem do FC Porto.

