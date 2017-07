Vaná cita Sérgio Conceição e fala de uma lenda nas primeiras palavras como reforço

Vaná foi contratado ao Feirense e não esconde o sonho de conquistar títulos.

Vaná, reforço para a baliza do FC Porto, falou pela primeira vez sobre a transferência para o Dragão. O guarda-redes brasileiro, ex-Feirense, abordou os objetivos nesta nova fase da carreira. "Vou usar uma frase do mister Sérgio Conceição: independentemente do jogo bonito ou não, o mais importante é conseguir vitórias e retomar o caminho dos títulos. Esse deve ser o pensamento de todos. Uma equipa como o FC Porto não pode estar sem títulos. Queremos retomar esse caminho e queremos isso mais do que tudo. Temos que pensar que todas as competições que disputamos são para ganhar. Mas para já o objetivo é adaptar-me o mais rápido possível", vincou, citado pelo site do clube.

A concorrência, essa, não o assusta. "Com toda esta concorrência quem tem a ganhar é o FC Porto. Temos uma lenda como o Iker Casillas, cujo nome fala por si, o José Sá, que é um guarda-redes de uma nova geração da seleção portuguesa, e o João Costa, que tem uma vida inteira no clube. Fico muito honrado de fazer parte deste lote", elogiou.

"Jogar no Feirense e no FC Porto é diferente. Tenho consciência disso. É normal que no Feirense a bola chegue mais vezes à baliza e que haja mais ações. No FC Porto poderá chegar uma ou duas vezes, mas aí temos que ser eficazes. Em brincadeira com o pessoal, disse que ficava contente por agora estar do lado de cá, ter mais bola e estar do lado dos adeptos do FC Porto. É que tê-los contra nós é uma pressão enorme, pois criam um ambiente fantástico", disse ainda Vaná.