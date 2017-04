Uma semana a preparar entrada de Rúben Neves

Nuno trabalha o mozelense desde que Danilo viu o quarto amarelo, em Braga. Lesão do Comendador antecipou a entrada no onze.

Quando for anunciado entre os titulares do FC Porto no jogo de sábado, com o Chaves, Rúben Neves não terá caído na equipa de paraquedas. Apesar de Danilo ser o dono incontestável da posição 6, a entrada do jovem de Mozelos no onze está a ser preparada por Nuno Espírito Santo desde a semana passada. O treinador portista nunca imaginou que o Comendador se lesionaria com alguma gravidade na receção ao Feirense, no domingo, mas o amarelo visto em Braga, o quarto no campeonato, que o deixou no limiar do castigo, levou Nuno a precaver-se para uma eventual ausência nos quatro jogos que faltam para o final da competição. Por isso, começou cedo a transmitir confiança a Rúben e até o trabalhou à frente do quarteto defensivo titular em alguns exercícios ao longo da última semana de treinos. No fundo, a inesperada lesão de Danilo só antecipou o cenário que há muito estava a ser acautelado.

Sem a utilização que pretendia na ressaca de duas temporadas com mais de 30 jogos nas pernas, Rúben Neves tem agora uma oportunidade de ouro para sair da sombra de Danilo numa fase crucial da temporada. O mozelense prepara-se para cumprir apenas o quinto jogo como titular no campeonato (e o oitavo no total da época), mas o número deve-se mais ao rendimento apresentado pelo principal concorrente do que ao do próprio. Aliás, nas quatro jornadas anteriores em que apareceu de início nos azuis e brancos, o FC Porto não perdeu nenhuma: venceu duas (Estoril e Tondela), empatou outras tantas (Tondela e Paços de Ferreira) e, acima de tudo, não encaixou qualquer golo. O internacional português, que nos últimos tempos tem sido mais vezes chamado por Rui Jorge (sub-21) do que por Fernando Santos (AA), até chegou a marcar frente à equipa beirã, num disparo de fora da área que lhe mereceu elogios de Danilo.

Com o dia de regresso do Comendador por determinar, Rúben Neves poderá, inclusive, ser opção para o jogo com o Marítimo, dentro de uma semana e meia. Para isso, porém, terá de ter cautelas em Chaves, já que também tem quatro amarelos na prova. E o quinto não viria na melhor altura para o médio... e para a equipa.