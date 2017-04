A claque portista alterou o cântico sobre a Chapecoense e o Benfica, que tanta polémica gerou no clássico de andebol entre FC Porto e Benfica

Adeptos do FC Porto apresentaram uma nova versão da música sobre a Chapecoense e o Benfica no desafio entre FC Porto e Braga, em jogo a contar para 29ª jornada da I Liga. Na nova versão do cântico que causou polémica no clássico de andebol entre o FC Porto e Benfica, adeptos do clube azul e branco eliminaram as referências à Chapecoense e suspirampela marcação de uma grande penalidade contra a equipa encarnada.

"Ai quem me dera, ai quem me dera, que marcassem um penálti contra o Benfica", cantaram à entrada para o Estádio Municipal de Braga antes do Braga-FC Porto.