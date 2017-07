Sérgio Conceição pode estar satisfeito: conclusão do primeiro teste a doer

Sérgio Conceição tem razões para estar satisfeito no final do primeiro teste a doer, frente ao Cruz Azul.

Sérgio Conceição tem razões para estar satisfeito no final do primeiro teste a doer, ainda que o Cruz Azul seja uma equipa inferior, eventualmente até ao Rio Ave, que há poucos dias perdeu por 4-0 no Olival. O 0-0 de ontem não traduz a diferença entre as equipas. Os mexicanos foram melhores nos primeiros 15 minutos, mas o FC Porto equilibrou, dominou e chegou até à fase do desperdício em série que poderia ter garantido o primeiro troféu da época (ainda que não oficial) de forma muito tranquila.

O grande adversário do FC Porto foi o contexto do próprio FC Porto. Mas não no mau sentido. Os dragões apresentaram-se cansados, no plano físico e mental. E disso se ressentiram os jogadores na conclusão de algumas jogadas de perigo, ora na finalização, ora no último passe. Com seis horas de jet lag para recuperar, 12 horas de viagem transatlântica e três treinos em 48 horas, difícil era não estar. O Cruz Azul está à beira de começar o campeonato e o FC Porto quer é encontrar uma equipa. Foi também nesse predicado, e na vontade de fazer tudo o que novo treinador quer, mesmo contrariando os princípios da época passada, que os azuis e brancos esbarraram.

A adaptação à estranha luz do Estádio Azul foi outro handicap que só aos 15 minutos foi corrigido. De resto, o FC Porto dominou. Na segunda parte, especialmente. Primeiro por Hernâni, depois por Galeno, a seguir Otávio e, por fim, Aboubakar. Foram pelo menos quatro bons lances de golo a que o Cruz Azul só respondeu mesmo perto do fim. Aí, como no princípio, valeu o guarda-redes. Primeiro Casillas, depois José Sá. Vaná fica para mais tarde...