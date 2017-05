Segredo para o sucesso na Madeira pode estar no início de jogo

Sami já representou os dois clubes que hoje se defrontam e atribui favoritismo ao FC Porto, mas defende que a responsabilidade de lutar pelo título pesa mais do que a Europa.

A deslocação do FC Porto ao terreno do Marítimo é de alto risco para as duas equipas: os dragões, que não vencem no estádio dos insulares há cinco épocas, continuam a lutar pelo título com o líder Benfica; os insulares, acossados pelo Rio Ave, a apenas dois pontos de distância, defendem o sexto lugar e o apuramento europeu. Sami já viveu as emoções destes duelos com a camisola dos dois clubes e defende que os portistas estão mais pressionados, apesar de serem favoritos. "A pressão estará dos dois lados, mas, como é óbvio, pela importância que tem um título nacional, a pressão maior estará sobre o FC Porto, uma vez que não tem margem de manobra. Mas isso é algo a que um jogador do FC Porto está habituado", analisa Sami. O avançado vê os portistas como "favoritos, por estarem a lutar pelo título", mas vinca que "depois de a bola começar a rolar terá de o provar, pois o Marítimo também tem uma ótima equipa".

Há 13 jogos sem perder no seu novíssimo estádio, o Marítimo apresenta um desempenho louvável em casa, fator que o treinador, Daniel Ramos, frisou que poderá ser novamente decisivo. "É claro que por jogar fora, num terreno difícil, o FC Porto estará mais alerta. Para o Marítimo, jogar num terreno em que não sofre derrotas dará mais confiança à equipa. É um ponto positivo a favor para Daniel Ramos", avaliou Sami. A entrada das equipas no jogo é outro aspeto que o dianteiro do Arouca considera fundamental. "Se de início o FC Porto conseguir manter o Marítimo sempre longe da baliza do Casillas, no meio-campo defensivo, e dificultar as saídas rápidas do adversário poderá ter sucesso", apontou, avisando que se os dragões não conseguirem atuar dessa forma "a grande qualidade do Marítimo nas saídas rápidas irá, de certeza, fazer estragos". Independentemente do resultado desta noite nos Barreiros, Sami tem a certeza de que será "um grande jogo".