"Se o Sérgio Conceição apostar nele não se vai dar mal"

João Carlos Teixeira Médio queria sair, caso Nuno Espírito Santo tivesse continuado, mas agora tenta convencer Sérgio Conceição a dar-lhe um lugar no plantel portista

João Carlos Teixeira tenta convencer Sérgio Conceição a garantir-lhe um lugar no plantel para a nova temporada. Trata-se de um volte face total nos planos do próprio jogador, que no final da época passada tinha bem claro que não pretendia continuar no FC Porto. Desiludido por ter poucas oportunidades, o médio queria abandonar os dragões para um clube onde pudesse jogar mais. No entanto, a saída de Nuno Espírito Santo mudou os planos do jogador, que agora tenta agradar a Sérgio Conceição. Aposta para o flanco esquerdo, onde tem sobretudo a concorrência de Brahimi, João Carlos Teixeira não desarma e tem feito tudo para ganhar o seu espaço na equipa.

Os responsáveis do FC Porto confiam no médio e sabem o enorme potencial que tem. Apesar de pouco utilizado na época passada, esteve sempre bem e mostrou que merecia mais oportunidades, mas faltou-lhe continuidade. Mesmo assim, a SAD portista não o libertou e deixou que fosse Sérgio Conceição a decidir. Clubes interessados não faltavam. Braga e vários emblemas ingleses conhecem bem o potencial do jovem de 24 anos e queriam contratá-lo, mas a transferência não avançou. João Carlos Teixeira tem agora nova oportunidade de mostrar que pode ser útil ao plantel portista. Zé Nuno Azevedo, antigo jogador do Braga e ex-treinador dos juniores arsenalistas, conhece bem João Carlos Teixeira. Foi ele, aliás, então como olheiro do Sporting, que o aconselhou ao clube de Alvalade. A partir daí, a amizade cresceu, mas é à margem dessa relação que garante que Sérgio Conceição não se vai arrepender de apostar nele. "Se o Sérgio Conceição gostar dele e apostar nele, não se vai dar mal, porque é um jogador com qualidade. Quando surgir essa oportunidade, vai impor-se e vai mostrar todo o seu futebol", assegurou o antigo lateral-direito.

Zé Nuno Azevedo não tem dúvidas sobre o valor de João Carlos Teixeira. "É muito inteligente, sabe entender o jogo e tem qualidade técnica. Tem 24 anos e precisa que apostem nele e que acreditem nele para que possa jogar", declarou a O JOGO.