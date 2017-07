Ricardo com ambição em alta: "Regresso melhor do que quando saí"

Ricardo está de volta ao FC Porto após empréstimo de duas temporadas ao Nice, de França, onde se revelou como um dos melhores laterais da Ligue 1.

Depois de duas boas temporadas de empréstimo ao Nice, de França, Ricardo regressa ao FC Porto cheio de ambição e decidido a corresponder às expectativas que nele estão depositadas. O lateral, que também pode jogar mais adiantado no terreno, garante que volta com outra capacidades.

"Regresso com mais experiência e com mais tempo de jogo, penso que melhor do que quando saí, e espero demonstrar isso. Se calhar o treinador conhece-me melhor do que algumas pessoas aqui, que não acompanham tanto a Liga francesa. Mas isso está para trás, o que conta é o presente e há que trabalhar", garantiu, numa entrevista publicada no site do FC Porto. "Penso que o facto de poder jogar em mais do que uma posição pode ser bom e espero que seja assim no final, para dar mais opções ao treinador e poder jogar mais", vincou.

A primeira semana de trabalho também foi analisada pelo jogador de 23 anos. "Foi uma boa primeira semana, voltar a casa e reencontrar não só os jogadores como o novo treinador, dirigentes, roupeiros, toda a gente. Foi uma primeira semana carregada, como tem de ser, para começar a entrar no ritmo e assimilar os processos do novo treinador. Todos os jogadores aqui querem mostrar trabalho e o seu valor. Visto que começamos com um treinador novo e em pé de igualdade, vamos todos dar o nosso melhor para complicar-lhe a vida", declarou.