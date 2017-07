Ricardo orgulhoso com a camisola e cobiçado no mercado

Ricardo diz estar orgulhoso com a nova oportunidade de vestir a camisola do FC Porto, mas continua a ser cobiçado. Juventus apontado como clube interessado.

As duas boas épocas que fez no Nice tornam Ricardo Pereira um dos alvos do mercado e a Imprensa italiana deu conta do interesse da Juventus no lateral-direito do FC Porto. A Vecchia Signora procura um sucessor para o brasileiro Daniel Alves, a caminho do Manchester City, e o defesa portista entra nos planos, assim como um outro português, João Cancelo, jogador do Valência.

Sérgio Conceição conta com Ricardo Pereira para a nova temporada e ontem apostou no defesa no primeiro teste da época. Para conseguir o concurso do internacional português, a Juve teria de pagar os 25 milhões da cláusula de rescisão. Já Cancelo poderia sair mais barato, envolvido na transferência do guarda-redes Neto para o Valência.

Presente na apresentação dos equipamentos do FC Porto na Ribeira, na noite sábado, Ricardo não escondeu o desejo de vestir a camisola dos dragões em 2017/18. "É uma camisola diferente das outras, vai ser um orgulho voltar a vesti-la", afirmou o jogador.