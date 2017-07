Ricardo: ingleses garantem que o interesse acabou

Imprensa inglesa escreve que o interesse do Tottenham em Ricardo esfriou.

O interesse do Tottenham em Ricardo parece ter terminado, segundo informa esta terça-feira a imprensa inglesa. Escreve o "Daily Mail" que os spurs, segundos classificados na última edição da Premier League, não conseguiram um entendimento com o FC Porto, que exigia os 25 milhões da cláusula de rescisão.

O "Daily Mail" avança, por isso, para outra alternativa que o Tottenham terá em carteira: Jeremy Toljan. O defesa alemão, 22 anos, alinha no Hoffenheim e recentemente esteve presente no Europeu sub-21. "Se o Tottenham surge com o triplo do salário que tens atualmente, não tens muita coisa de mal para dizer: que Londres é uma cidade pouco atrativa ou o Tottenham um mau clube. É tudo muito positivo e as pessoas novas pensam nisso", afirmou Alex Rosen, diretor do clube alemão.

Quanto a Ricardo, regressou ao FC Porto após duas excelentes temporadas no Nice, onde foi considerado dos melhores laterais direitos no futebol francês. É aposta de Sérgio Conceição e a pré-temporada que está a realizar tem confirmado as credenciais de Ricardo, que tem contrato até 2019.